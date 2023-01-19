Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
«Накануне к Костомарову впервые за всё это время могла прийти супруга Оксана. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.
Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание.
17 января стало известно, что в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика.
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