Новицкий — об отмене этапа Гран-при ISU в России: очевидно, что надеяться было не на что

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в России этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/2024.
«Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем: никаких предпосылок к смягчению санкций по отношению к нашим спортсменам, в том числе фигуристам, не было. На фоне всего происходящего глупо было ждать, что в России ещё и проведут этап Гран-при, а потом вернут нас на международные соревнования. На мой взгляд, совершенно очевидно, что надеяться было не на что. При этом мы всегда прекрасно справлялись с организацией самых крупных турниров. Да и атлеты у нас отличные. Безусловно, мировой спорт потерял от их отсутствия. Но сейчас это никого не волнует», — приводит слова Новицкого RT.
Вчера Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте опубликовал решения организации от 16 января 2023 года. Согласно одному из них, Россия и Беларусь не примут никакие соревнования под эгидой ISU в сезоне-2023/2024. Финал Гран-при ISU в сезоне-2023/2024 запланирован на 7–10 декабря 2023 года.
Напомним, российские и белорусские фигуристы также отстранены от международных соревнований решением ISU.
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