Мать Костомарова — о состоянии сына: надеемся на лучшее и на хорошее

Валентина Костомарова, мать именитого фигуриста Романа Костомарова, рассказала о состоянии сына и призналась, что пока не навещала его.
«Я узнаю сама только из прессы. Оксана Домнина мне говорит, что как. То же самое пишут в газете. Какое у нас может быть настроение? Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее. Слава богу, врачи лучше знают, мы все ходим под богом. Пока не навещала его, Оксана — пока не знаю, ещё не созванивались. Спасибо всем большое, мы все переживаем», — приводит слова Валентины Костомаровой телеканал 360.
Напомним, Костомарова госпитализировали ночью 10 января из-за пневмонии. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени он не приходил в сознание.
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