«Очень надеюсь, что мы ещё увидимся с ним». Губерниев — о госпитализированном Костомарове

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о госпитализированном с тяжёлой пневмонией олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Он — настоящий мужик, очень хороший и порядочный парень. Я с ним очень давно знаком. Мы много лет общаемся и приятельствуем. Конечно, я молюсь и слежу за состоянием его здоровья. Он — настоящий чемпион, и я очень надеюсь, что мы ещё увидимся с ним, обнимемся. И он будет дарить людям много радости на льду и за его пределами. Поэтому, Ромка, держись! Ты справишься!» — приводят слова Губерниева «Народные новости».

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.