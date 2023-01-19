«Очень надеюсь, что мы ещё увидимся с ним». Губерниев — о госпитализированном Костомарове

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о госпитализированном с тяжёлой пневмонией олимпийском чемпионе Романе Костомарове.
«Он — настоящий мужик, очень хороший и порядочный парень. Я с ним очень давно знаком. Мы много лет общаемся и приятельствуем. Конечно, я молюсь и слежу за состоянием его здоровья. Он — настоящий чемпион, и я очень надеюсь, что мы ещё увидимся с ним, обнимемся. И он будет дарить людям много радости на льду и за его пределами. Поэтому, Ромка, держись! Ты справишься!» — приводят слова Губерниева «Народные новости».
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.
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