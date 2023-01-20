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Врач рассказал, как скоро может прийти в себя Костомаров после отключения от аппарата ЭКМО

Врач рассказал, как скоро может прийти в себя Костомаров после отключения от аппарата ЭКМО
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ЛОР-врач, пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев поделился мнением о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который вторую неделю находится в реанимации с пневмонией. Ранее стало известно, что в состоянии Костомарова наметилась положительная динамика и фигуриста планируют отключить от аппарата ЭКМО.

«В таком состоянии приходится вводить человека в спящее состояние. Подобные больные более управляемы. Нервная система и головной мозг находятся под контролем аппаратов, ведь в сознании человек не всегда может себя проконтролировать. Начинается истерика, бунт, если нарушается функция дыхания. Это может привести к обратной динамике, поэтому пока фигурист остаётся в коме — это спасает нервную систему.

Всё дальше зависит от крепости организма, может, он через день уже придёт в себя, может, потребуется ещё 10 дней, чтобы восстановиться. Но будем надеяться, что Роман Костомаров быстро придёт в себя», — приводит слова врача Woman.ru.

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