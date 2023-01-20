Евгений Плющенко анонсировал новый сезон шоу «Союз Чемпионов»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал новый сезон ледового шоу «Союз Чемпионов». В шоу примут участие Александра Трусова, Марк Кондратюк, Вероника Жилина и другие фигуристы.

«Мы представляем новый сезон шоу «Союз Чемпионов» – «Русские Сезоны»! Объединяя на льду лучших фигуристов и артистов балета, наше шоу находит продолжение в традициях русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и современный балет в одном пространстве.



В шоу будет звучать музыка великих русских композиторов (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков и другие), перенося зрителя в самый настоящий спектакль на льду, отдавая должное уважение создателям вечной музыки, известной во всем мире, и самым известным балетным и оперным постановкам.



В шоу принимают участие Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Игнатов, Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Александр Плющенко и другие чемпионы! Наше шоу дополнят балет на сцене и синхронное катание на льду. Лед и балет!



Обязательно будут сюрпризы, анонсы и премьеры с невероятными костюмами и трюками! Ждем всех любителей фигурного катания и балета!» – написал Плющенко в своих социальных сетях.