Источник: у Романа Костомарова сохраняется сепсис в лёгких

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова сохраняются сепсис в лёгких и другие серьёзные проблемы, но есть положительные тенденции в состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Источник издания заявил, что положительные тенденции в состоянии действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно. У Романа сохраняется сепсис в лёгких и другие серьёзные проблемы. А также отметил, что все надеются, что организм продолжит бороться.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.