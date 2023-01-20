Мишин — о карьере Туктамышевой: были моменты, сравнимые по накалу с «Анной Карениной»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин предположил, на какое произведение похожа карьера Елизаветы Туктамышевой.
«На какое художественное произведение похожа карьера Лизы Туктамышевой? В своей жизни я не только много читал, но и очень много написал. Я себя больше отношу к категории писателей, чем читателей. Думаю, что в жизни Лизы были ситуации, которые могли быть описаны фрагментами таких противоположных произведений, как сказка «Маша и три медведя» и роман Льва Толстого «Анна Каренина». Вот такой диапазон.
Когда-то всё просто и легко, как у Машеньки, которая пришла, сломала стульчик, распотрошила кровать и убежала через окошко. А были и моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной». Сначала ушёл из жизни папа Лизы, и они остались с мамой и сестрой одни. Потом были взлёты и патологическая череда отборов на Олимпиаду. События эти действительно полны трагизма. Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, всё это приобретает ещё более наполненный страстями характер», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
- 20 января 2023
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
14:08
-
13:56
-
13:03
-
12:26
-
12:07
-
11:42
-
11:19
-
09:25
-
01:24
-
00:43
-
00:09
- 19 января 2023
-
23:58
-
22:00
-
21:35
-
19:17
-
16:19
-
14:14
-
10:48
-
10:37
-
09:55
- 18 января 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:53
-
22:41
-
21:00
-
20:29
-
20:13
-
20:01