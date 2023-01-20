Мишин — о карьере Туктамышевой: были моменты, сравнимые по накалу с «Анной Карениной»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин предположил, на какое произведение похожа карьера Елизаветы Туктамышевой.

«На какое художественное произведение похожа карьера Лизы Туктамышевой? В своей жизни я не только много читал, но и очень много написал. Я себя больше отношу к категории писателей, чем читателей. Думаю, что в жизни Лизы были ситуации, которые могли быть описаны фрагментами таких противоположных произведений, как сказка «Маша и три медведя» и роман Льва Толстого «Анна Каренина». Вот такой диапазон.

Когда-то всё просто и легко, как у Машеньки, которая пришла, сломала стульчик, распотрошила кровать и убежала через окошко. А были и моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной». Сначала ушёл из жизни папа Лизы, и они остались с мамой и сестрой одни. Потом были взлёты и патологическая череда отборов на Олимпиаду. События эти действительно полны трагизма. Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, всё это приобретает ещё более наполненный страстями характер», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.