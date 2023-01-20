Мишин: Туктамышева ещё никогда не была готова к соревнованиям так, как к этому ЧР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин признался, что Елизавета Туктамышева ещё никогда не была готова к соревнованиям так, как к прошедшему чемпионату России.

— Лиза после произвольной программы говорила, что эта бронза для неё ценнее, чем серебро восемь лет назад. А для вас?

— Для меня, может быть, тоже. Говоря откровенно, Лиза ещё никогда в своей спортивной жизни не была готова к соревнованиям так, как к этому чемпионату России. Меня волновало только одно — чтобы Лиза смогла сохранить то самообладание, которое она показывала на предыдущих стартах в этом сезоне. Лиза была хороша до этого турнира, уверенно каталась на сборе в Новогорске перед отъездом. Я думал, что если она сделает то, что может, то место должно быть очень высоким.