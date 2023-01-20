«Всё остальное опущено в раствор». Мишин сравнил жизнь Семененко с фантастическим романом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин предположил, где можно найти аналогию с состоянием, которое сейчас присуще Евгению Семененко.

«Где бы нашёл аналогию с тем состоянием, которое сейчас присуще Жене Семененко? Вы знаете научно-фантастический роман «Голова профессора Доуэля»? Едва ли не лучший фантастический роман эпохи советской литературы. Жизнь Жени в большой степени теперь связана с медициной. Я его воспринимаю, как голову на стеклянной подставке, которая не может говорить, но общается с окружающими посредством мимики глаз. Всё остальное опущено в некий раствор, поддерживающий жизнь головы. И по мимическим сигналам его глаз я в этот раствор что-то подливаю. Причём голова сигналит: «Мне некогда, давайте быстро кислоты! А теперь быстро основания! Затем добавьте соли!»



А ещё череда тяжелейших травм. Серьёзное сотрясение мозга на шоу в Петербурге, результат которого мог оказаться плачевным не только для фигурного катания, но и для нормальной жизни вообще, надрыв связки коленного сустава на шоу в Куршавеле, рецидив этой травмы в финальной позе на прокатах, скрытый ковид накануне прыжкового турнира… Вот ситуация, в которой голова профессора Доуэля оказалась в руках профессора Мишина, его супруги и хореографа Татьяны Прокофьевой накануне чемпионата России», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой