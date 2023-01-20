Мишин — о подготовке Туктамышевой: уйти с прогона произвольной — это вообще вызов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин раскрыл подробности подготовки Елизаветы Туктамышевой.
«Лиза продолжает расти в плане программ – её произвольная заставляет многих переживать очень глубокие эмоции.
Спасибо Илье [Авербуху], который поставил эту программу для шоу, посвящённого творчеству Игоря Крутого, более года назад. Мне думается, что именно сейчас душевное состояние Лизы стало полностью соответствовать тому, что вложили в эту программу Авербух, Крутой и тот коллектив, который работал над этой постановкой. Когда первоначально ставилась программа, Лиза с её рейтингом на тот момент стояла на раскалённой сковородке совершенно босиком. Такая была ситуация.
С тех пор Лиза в своем понимании себя в спорте стала совершенно другим человеком. Это дало нам возможность тренировать её таким образом, который наиболее подходил в данный момент её исторического развития. Тот нетрадиционный метод, с которым мы подходили к тренировкам, может показаться странным. Но на самом деле ничего странного. Например, уйти с прогона произвольной программы в день соревнований – это вообще вызов. Подобное мной было опробовано уже давно, начиная с Лёши Урманова и Жени Плющенко и заканчивая Лизой Туктамышевой в том числе. Непросто найти в истории фигурного катания такой подход к подготовке к старту».
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