«Можно было бы Пушкина выучить на архитектора». Мишин — о совмещении Семененко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о совмещении учёбы с профессиональной карьерой Евгения Семененко.
«Не вызывает ли беспокойства то, что в какой-то момент занятия в вузе не позволят ему достичь максимального для него результата? Очевидно, что по тем результатам, которые он показывает, характерной для него манере, с которой он занимался в школе и учится сейчас в меде – надо быстро сдать, надо потренироваться, прибежать-убежать… В этом есть какой-то драйв. И с какой-то стороны он мне импонирует. Это не тупая долбёжка и бесчисленные повторения одного и того же. Но это до некоего предела, когда критическая масса занятий в вузе и тренировок на льду превысит некий параметр Q. На сегодняшний день он справляется.
Одно из направлений, которому Женя хочет себя посвятить, — томография в ее различных интерпретациях. Хочу заметить: в мире найдётся очень много молодых людей, которые чувствуют себя созданными для этого раздела медицины, но очень мало тех, которые так же талантливы, как он, в фигурном катании. Осмелюсь провести рискованную аналогию: можно было Александра Сергеевича Пушкина выучить на архитектора или определить его в Академию художеств. Любуясь его набросками в рукописях произведений, мы находим там интересные, оригинальные зарисовки. Конечно, можно было бы сделать из него художника, но это было бы ошибкой», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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