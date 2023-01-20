83-летняя Елена Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию

Елена Чайковская стала главным тренером сборной России по фигурному катанию. Об этом стало известно после публикации документа Министерства спорта Российской Федерации, в котором говорится о назначении Чайковской. Она заменит на этой должности Александра Горшкова, который скончался 17 ноября на 77-м году жизни.

83-летняя Чайковская — чемпионка СССР в одиночном катании. Она является заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР и заслуженным тренером России и СССР.