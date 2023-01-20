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83-летняя Елена Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию

83-летняя Елена Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию
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Елена Чайковская стала главным тренером сборной России по фигурному катанию. Об этом стало известно после публикации документа Министерства спорта Российской Федерации, в котором говорится о назначении Чайковской. Она заменит на этой должности Александра Горшкова, который скончался 17 ноября на 77-м году жизни.

83-летняя Чайковская — чемпионка СССР в одиночном катании. Она является заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР и заслуженным тренером России и СССР.

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