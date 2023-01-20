Тарасова назвала Чайковскую лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о назначении Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России.



«Считаю, что Елена Чайковская — лучший кандидат на роль тренера сборной России по фигурному катанию!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

83-летняя Чайковская — чемпионка СССР в одиночном катании. Она является заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР и заслуженным тренером России и СССР. Она заменит на этой должности Александра Горшкова, который скончался 17 ноября на 77-м году жизни.