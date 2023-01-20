Мишин — об учёбе Семененко: можно быть неважным фигуристом, но нельзя быть плохим врачом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об особенностях совмещения учёбы с профессиональной спортивной карьерой своего воспитанника Евгения Семененко.
«Как вы сказали, я сам окончил очень серьёзный технический вуз. И при этом не имел никаких поблажек или льгот. Те ситуации, которые были характерны для спорта и высшей школы в 60-х годах, прямолинейно переносить на сегодняшний день тоже не совсем верно. Говоря про Женю – я встречался с руководством вуза, в результате этого была сформирована схема обучения, при которой ему удается совмещать – с одной стороны, успешно сдавать экзамены, с другой – заниматься фигурным катанием, которое у него в безусловном приоритете.
Конечно, пропуски занятий не позволят сделать из Жени настоящего Врача. Можно быть неважным фигуристом, но нельзя быть плохим врачом. Разумное решение вопроса мне видится в увеличении срока обучения, что в принципе одобрено руководством вуза с тем, чтобы и врач получился отличный, и то короткое время, которое отдано человеку для спорта, было бы использовано максимально рационально», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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