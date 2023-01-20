Мишин объяснил, что позволило Семененко раскрыться как артисту

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о прогрессе своего подопечного Евгения Семененко.
«Прежде всего, Женя созрел философски. Время и работа позволили ему превратиться из ловкого подростка в зрелого артиста. Неудивительно, что любители нашего вида спорта нередко номинируют его на звание секс-символа фигурного катания. Если говорить серьёзно, Женя усовершенствовался во всех ипостасях, которые крайне необходимы фигуристу высокого класса. Для меня, например, в этом есть одна удивительная вещь — эта метаморфоза произошла каким-то революционным образом.
Он открыл в себе большое артистическое дарование во многом, потому что стал катать программы, в которых он видел себя как героя. Это и «Адажио» Альбинони, и его корейские мотивы, в которых он выступает не только как исполнитель, но и как хореограф. Воспроизвести такой ремейк, как в произвольной, – тоже метод самосовершенствования. Боюсь сглазить, но скажу, что технически он стал лучше кататься, лучше вращаться и лучше прыгать», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
- 20 января 2023
-
18:45
-
18:15
-
17:59
-
17:51
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
14:08
-
13:56
-
13:03
-
12:26
-
12:07
-
11:42
-
11:19
-
09:25
-
01:24
-
00:43
-
00:09
- 19 января 2023
-
23:58
-
22:00
-
21:35
-
19:17
-
16:19
-
14:14
-
10:48
-
10:37
-
09:55
- 18 января 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:53
-
22:41