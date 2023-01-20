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Мишин объяснил, что позволило Семененко раскрыться как артисту

Мишин объяснил, что позволило Семененко раскрыться как артисту
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о прогрессе своего подопечного Евгения Семененко.

«Прежде всего, Женя созрел философски. Время и работа позволили ему превратиться из ловкого подростка в зрелого артиста. Неудивительно, что любители нашего вида спорта нередко номинируют его на звание секс-символа фигурного катания. Если говорить серьёзно, Женя усовершенствовался во всех ипостасях, которые крайне необходимы фигуристу высокого класса. Для меня, например, в этом есть одна удивительная вещь — эта метаморфоза произошла каким-то революционным образом.

Он открыл в себе большое артистическое дарование во многом, потому что стал катать программы, в которых он видел себя как героя. Это и «Адажио» Альбинони, и его корейские мотивы, в которых он выступает не только как исполнитель, но и как хореограф. Воспроизвести такой ремейк, как в произвольной, – тоже метод самосовершенствования. Боюсь сглазить, но скажу, что технически он стал лучше кататься, лучше вращаться и лучше прыгать», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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