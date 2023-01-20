Жулин отреагировал на назначение Елены Чайковской главным тренером сборной России

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мыслями о назначении 83-летний Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России.



«Считаю, что Чайковская — очень хорошая кандидатура на место главного тренера сборной России по фигурному катанию. Тем более она уже была на этой должности несколько раз», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

83-летняя Чайковская — чемпионка СССР в одиночном катании. Она является заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР и заслуженным тренером России и СССР. Она заменит на этой должности Александра Горшкова, который скончался 17 ноября на 77-м году жизни.