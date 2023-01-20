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Мишин — о Туктамышевой на ЧР: после двойного флипа не расстался с мечтой о высоком месте

Мишин — о Туктамышевой на ЧР: после двойного флипа не расстался с мечтой о высоком месте
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что не терял надежды на высокое место своей подопечной Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе чемпионата России, после того как фигуристка сдвоила флип.

«Не было ли мысли, что с этого момента всё может пойти наперекосяк? После двойного флипа я не расстался с мечтой о высоком месте. У меня не было паники», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

26-летняя Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании. По итогам завершившегося чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске Туктамышева стала бронзовым призёром.

«Туктамышева стояла на раскалённой сковородке босиком». Интервью с Алексеем Мишиным «Туктамышева стояла на раскалённой сковородке босиком». Интервью с Алексеем Мишиным
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