Мишин — о Туктамышевой на ЧР: после двойного флипа не расстался с мечтой о высоком месте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что не терял надежды на высокое место своей подопечной Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе чемпионата России, после того как фигуристка сдвоила флип.

«Не было ли мысли, что с этого момента всё может пойти наперекосяк? После двойного флипа я не расстался с мечтой о высоком месте. У меня не было паники», — сказал Мишин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

26-летняя Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании. По итогам завершившегося чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске Туктамышева стала бронзовым призёром.