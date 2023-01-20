Алексей Горшков: Чиризано продолжает тренироваться в моей группе, мотивацию не потерял

Тренер Алексей Горшков рассказал, что фигурист Дарио Чиризано продолжает тренироваться в его группе и находится в процессе поиска партнёрши.
«У нас всё хорошо, Дарио продолжает тренироваться в моей группе. Мотивацию не потерял. Сейчас находимся в процессе поиска партнёрши. Пока партнёрши нет – об этом (о смене гражданства) думать не стоит, потому что пока ищем, ищем везде», – приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».
Чиризано является уроженцем итальянского Кротоне, он выступал за Россию в танцах на льду в паре с Ириной Хаврониной. В начале января стало известно о распаде дуэта по инициативе партнёрши. Вместе с Хаврониной Чиризано выступал с 2018 года.
Чиризано и Хавронина завоёвывали титулы чемпионов юношеских Олимпийских игр 2022 года и чемпионов России среди юниоров 2022 года.
- 20 января 2023
-
21:32
-
18:45
-
18:15
-
17:59
-
17:51
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
14:08
-
13:56
-
13:03
-
12:26
-
12:07
-
11:42
-
11:19
-
09:25
-
01:24
-
00:43
-
00:09
- 19 января 2023
-
23:58
-
22:00
-
21:35
-
19:17
-
16:19
-
14:14
-
10:48
-
10:37
-
09:55
- 18 января 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:53