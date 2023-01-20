Алексей Горшков: Чиризано продолжает тренироваться в моей группе, мотивацию не потерял

Тренер Алексей Горшков рассказал, что фигурист Дарио Чиризано продолжает тренироваться в его группе и находится в процессе поиска партнёрши.



«У нас всё хорошо, Дарио продолжает тренироваться в моей группе. Мотивацию не потерял. Сейчас находимся в процессе поиска партнёрши. Пока партнёрши нет – об этом (о смене гражданства) думать не стоит, потому что пока ищем, ищем везде», – приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Чиризано является уроженцем итальянского Кротоне, он выступал за Россию в танцах на льду в паре с Ириной Хаврониной. В начале января стало известно о распаде дуэта по инициативе партнёрши. Вместе с Хаврониной Чиризано выступал с 2018 года.

Чиризано и Хавронина завоёвывали титулы чемпионов юношеских Олимпийских игр 2022 года и чемпионов России среди юниоров 2022 года.