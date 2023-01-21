Кубок Первого канала, 1-й день: во сколько начнётся трансляция, где смотреть прямой эфир

21-22 января в Москве на ЦСКА-Арене пройдёт традиционный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала — 2023. В соревнованиях примут участие команды Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»).

Турнир будет транслироваться на сайте Первого канала, а также на платформе Okko.

Расписание и трансляции Кубка Первого канала на 1-й соревновательный день:

Суббота, 21 января. 17:00 — Короткие программы.



Трансляции: 17:00 Первый канал (сайт) и Okko, с 18:20 Первый канал (ТВ)

Состав участников:



Мужчины: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.



Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачёва, Софья Самоделкина.



Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.



Зрители также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Тютюнина — Андрей Багин и Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол вне соревновательного зачёта.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.