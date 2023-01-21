Стал известен порядок выхода на лёд фигуристов на Кубке Первого канала

Стал известен порядок выхода на лёд спортсменов в первый соревновательный день Кубка Первого канале по фигурному катанию.

21 января, начиная с 17:00 мск, фигуристы покажут короткие программы. Однако начнётся турнир с показательных номеров танцевальных дуэтов, которые выступают вне конкурса. Свои программы продемонстрируют публике Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Затем начнётся борьба за Кубок Первого канала.

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Короткие программы

Порядок выхода фигуристов. Спортивные пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.



Мужчины



1. Глеб Лутфуллин.

2. Макар Игнатов.

3. Артём Ковалёв.

4. Андрей Мозалёв.

5. Александр Самарин.

6. Дмитрий Алиев.

7. Пётр Гуменник.

8. Евгений Семененко.



Женщины



1. Алина Горбачёва.

2. Софья Самоделкина.

3. Вероника Яметова.

4. Анастасия Зинина.

5. Аделия Петросян.

6. Софья Муравьёва.

7. Софья Акатьева.

8. Елизавета Туктамышева.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.