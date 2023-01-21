Врачи стали давать более оптимистичные прогнозы о состоянии Романа Костомарова

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона Романа Костомарова приобрело положительную динамику, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении фигуриста.



Фигуристу становится лучше, и врачи стали давать более оптимистичные прогнозы на дальнейшее развитие ситуации. Состояние Костомарова улучшается по сравнению с тем, что было несколько дней назад, но ситуация по-прежнему ещё очень сложная.



10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности. Накануне стало известно, что Романа собираются отключить от ЭКМО, так как его состояние улучшилось.

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