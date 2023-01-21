Валиева и Загитова дали напутствие своим командам на Кубке Первого канала
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Капитаны команд на Кубке Первого канала Камила Валиева и Алина Загитова дали своим спортсменам напутствие на турнир.
«Я коротко, чтобы поднять настроение, как у нас в команде принято. Будьте самими собими», — высказалась Загитова.
«Это полусоревнование-полушоу. Кайфуйте и получайте удовольствие!» — сказала Валиева.
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21–22 января в Москве на ЦСКА-Арене проходит традиционный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала — 2023. В соревнованиях принимают участие команды Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»). Также трансляции доступны на сайте Первого канала.
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