Хрусталёв — перед началом Кубка Первого канала: у нас тут чего-то отвалилось

В Москве на «ЦСКА-Арене» проходит традиционный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала — 2023. Перед началом турнира на лёд вышел телеведущий Дмитрий Хрусталёв и рассказал о некоторых технических проблемах.

«У нас тут чего-то отвалилось. Прямой эфир Первого канала», — сказал Хрусталёв.

Также Дмитрий Хрусталёв объявил о призовом фонде, который составил 20 млн рублей. В соревнованиях принимают участие команды Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»).

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.

Ранее капитаны команд на Кубке Первого канала Камила Валиева и Алина Загитова дали своим спортсменам напутствие на турнир.