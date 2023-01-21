Хрусталёв — перед началом Кубка Первого канала: у нас тут чего-то отвалилось

В Москве на «ЦСКА-Арене» проходит традиционный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала — 2023. Перед началом турнира на лёд вышел телеведущий Дмитрий Хрусталёв и рассказал о некоторых технических проблемах.
«У нас тут чего-то отвалилось. Прямой эфир Первого канала», — сказал Хрусталёв.
Также Дмитрий Хрусталёв объявил о призовом фонде, который составил 20 млн рублей. В соревнованиях принимают участие команды Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»).
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Ранее капитаны команд на Кубке Первого канала Камила Валиева и Алина Загитова дали своим спортсменам напутствие на турнир.
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