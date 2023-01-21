Мишина: Загитова и Валиева — самые популярные фигуристки за последнее время

Российская фигуристка Анастасия Мишина прокомментировала выступление на Кубке Первого канала.
«Ягудин спросил про хоккей? Фанатом этого вида спорта я не являюсь, но на Олимпийских играх я, конечно, смотрела. Но не вживую, потому что у нас не совпадали графики.
86 баллов — это злость после чемпионата России? Нет, наверное, это просто собранность после досадной ошибки. Но, кстати, на чемпионате России у нас короткая программа была как раз чистая. Для меня в прошлом сезоне короткая программа была тяжелее произвольной по тому, чтобы собраться и откатать без ошибок. В этом сезоне, мне кажется, я немножко исправляюсь.
Как выбор капитанов? Мне кажется, что оба капитана очень популярные фигуристы, наверное, самые популярные за последнее время. Поэтому я считаю, что выбор абсолютно нормальный и правильный.
Дождёмся ли, что наша пара и Бойкова/Козловский будут капитанами? Возможно. Я думаю, что обе пары будут не против.
Поддерживает ли Алина? Да, Алина поддерживает, желает хороших прокатов, создаёт доброжелательную и лёгкую атмосферу в команде. Ощущения соревнования нет, очень приятно выступать, получать удовольствие.
Не советует ли Алина по парным элементам? Нет, для этого у нас есть Тамара Николаевна», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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