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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 1
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Галлямов: мы же всё-таки люди, на праздниках можем позволить себе детского шампанского

Галлямов: мы же всё-таки люди, на праздниках можем позволить себе детского шампанского
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной за сборную Алины Загитовой на Кубке Первого канала, рассказал о том, как отметил новогодние праздники.

«Как провёл новогодние каникулы? Я спокойно встретил с семьёй: мама, папа, бабушка и наш любимый кот. Наша семья была вся в сборе, мы приехали на дачу. Конечно, в последнее время я не каждый раз успеваю съездить на дачу, чтобы полностью с семьёй провести время. Но все равно мы очень тепло встретили Новый год под просмотр «Голубого огонька» на Первом канале. К тому же всё-таки люди и на праздниках можем позволить себе детского шампанского (смеётся)», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После соревнований спортивных пар на Кубке Первого канала команда Алины Загитовой лидирует. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов суммарно набрали 166,07 балла.

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