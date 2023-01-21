Галлямов: решил сделать причёску более высокой. Мемов вчера было достаточно об этом
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал об изменении причёски. Он выступает в паре с Анастасией Мишиной на Кубке Первого канала.
«Причёска? Мы уже с Настей поугорали на эту тему. Я просто решил посмеяться над шуткой болельщиков. Я решил придать этому ещё большую шутку, чтоб все оценили.
Что за шутка? Вчера, когда мы были на представлении, писали: «Какая у него высокая причёска». Я решил это сделать более явно, потому что вчера это получилось случайно, я сам не заметил. Но мемов было, конечно, более чем достаточно. Они скрасили мой вечер», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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