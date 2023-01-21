Команда Загитовой на один балл опережает команду Валиевой на КПК после выступления мужчин

Команда Алины Загитовой продолжает лидировать на Кубке Первого канала после коротких программ мужчин. Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января. По итогам выступления мужчин-одиночников у сборной Загитовой 513,53 балла. Команда Валиевой набрала 512,41 балла.

Далее на лёд с короткими программами выйдут женщины. На Кубке Первого канала выступят Алина Горбачёва, Софья Самоделкина, Вероника Яметова, Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева. Напомним, на первом этапе свои программы представляли спортивные пары.



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