Давыденко — про выступление Мозалёва: не в баллах дело, а в самом катании

Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Андрея Мозалёва, прокомментировал выступление своего подопечного на Кубке Первого канала. Фигурист, выступающий за команду Камилы Валиевой, выиграл короткую программу, набрав 104 балла.



«Как оценю прокат? Нормально. 104 балла? Это хорошо, но не в баллах же дело, а в самом катании. Я всегда как тренер ищу какие-то нюансы, которые нужно дорабатывать, улучшать. Собрался — молодец, вопросов нет. Но всегда есть над чем работать. Тем более ещё произвольная программа», — передаёт слова Давыденко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



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