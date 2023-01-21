Мозалёв: на Кубке Первого канала получился лучший прокат короткой программы в сезоне

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился мыслями о прокате на Кубке Первого канала.
«Эмоции только положительные. Я старался делать всё на максимум — и вращения, и дорожку — потому что каждая сотая тут очень важна, дорога, поэтому выкладывался на полную. Лучший прокат короткой программы в этом сезоне: и по баллам, и по ощущениям, и по всему.
Помогло ли то, что за команду выступал? Это стимулирует больше кататься чисто, потому что не хочется подводить свою команду.
Важно ли выиграть в общем зачёте у мужчин? Мне важно получить удовольствие. И не подвести свою команду.
Какие эмоции от того, что выиграл короткую программу? Мы проигрываем. Поэтому то, что я выиграл… Будет ли разбор прокатов с капитаном? Это надо спросить у капитана, я не знаю.
Есть ли спортивная злость после чемпионата России? Конечно, есть. Хочется показать, что я могу победить. И откатать чисто.
Жеребьёвка? У нас особо жеребьёвки не было, распределили команды, я считаю, более-менее равномерно. Но команды равные-не равные, все равно нужно катать чисто», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.
- 21 января 2023
-
21:10
-
20:56
-
20:53
-
20:35
-
20:34
-
20:21
-
20:12
-
20:06
-
20:06
-
19:54
-
19:31
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:41
-
18:19
-
17:22
-
17:17
-
14:50
-
14:32
-
13:32
-
13:23
-
11:06
-
10:57
-
09:00
- 20 января 2023
-
23:29
-
21:32
-
18:45
-
18:15
-
17:59
-
17:51
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:15