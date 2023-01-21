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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 1
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17:00 Мск
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Мозалёв: на Кубке Первого канала получился лучший прокат короткой программы в сезоне

Мозалёв: на Кубке Первого канала получился лучший прокат короткой программы в сезоне
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Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился мыслями о прокате на Кубке Первого канала.

«Эмоции только положительные. Я старался делать всё на максимум — и вращения, и дорожку — потому что каждая сотая тут очень важна, дорога, поэтому выкладывался на полную. Лучший прокат короткой программы в этом сезоне: и по баллам, и по ощущениям, и по всему.

Помогло ли то, что за команду выступал? Это стимулирует больше кататься чисто, потому что не хочется подводить свою команду.

Важно ли выиграть в общем зачёте у мужчин? Мне важно получить удовольствие. И не подвести свою команду.

Какие эмоции от того, что выиграл короткую программу? Мы проигрываем. Поэтому то, что я выиграл… Будет ли разбор прокатов с капитаном? Это надо спросить у капитана, я не знаю.

Есть ли спортивная злость после чемпионата России? Конечно, есть. Хочется показать, что я могу победить. И откатать чисто.

Жеребьёвка? У нас особо жеребьёвки не было, распределили команды, я считаю, более-менее равномерно. Но команды равные-не равные, все равно нужно катать чисто», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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