Отец Костомарова — о состоянии сына: ночь прошла нормально

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона Романа Костомарова, прокомментировал состояние сына.

«Знаю только то, что ночь прошла нормально», — приводит слова Сергея Костомарова «Матч ТВ».

10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности. Накануне стало известно, что Романа собираются отключить от ЭКМО, так как его состояние улучшилось.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного олимпийского чемпиона Романа Костомарова приобрело положительную динамику. Фигуристу становится лучше, и врачи стали давать более оптимистичные прогнозы на дальнейшее развитие ситуации.