Видеообзор проката Андрея Мозалёва на Кубке Первого канала
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19-летний российский фигурист Андрей Мозалёв стал победителем короткой программы у мужчин на Кубке Первого канала. Фигурист, выступающий за сборную Камилы Валиевой, набрал по итогам короткой программы 104 балла и тем самым вывел команду «Нас не догонят» в лидеры — 355,31 против 338,28.
Во время проката короткой программы Андрей Мозалёв чисто исполнил все элементы, в том числе каскад четверной сальхов — тройной тулуп и сольный квад-тулуп.
Сам фигурист позднее назвал это выступление своим лучшим прокатом короткой программы в сезоне.
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