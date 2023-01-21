Организаторы Кубка Первого канала вычли наименьшую сумму баллов у команды Загитовой

Организаторы Кубка Первого канала приняли решение вычесть наименьшую сумму баллов у команды Алины Загитовой. Это было сделано в связи с падением Анастасии Зининой у сборной Камилы Валиевой. Зинина не смогла закончить выступление и только с помощью врачей покинула лёд. Для того чтобы уравновесить положение, организаторы турнира вычли баллы у «Красной Машины».

По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.



21 января на Кубке Первого канала выступили спортивные пары, мужчины и женщины с короткими программами. Также вне соревнований свои прокаты показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 22 января Кубок Первого канала продолжится произвольными программами спортсменов.