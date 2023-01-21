Команда Загитовой уверенно обыгрывает сборную Валиевой после 1-го дня Кубка Первого канала

Команда Алины Загитовой продолжает лидировать на Кубке Первого канала после коротких программ женщин. Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.

По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.

21 января на Кубке Первого канала выступили спортивные пары, мужчины и женщины с короткими программами. Также вне соревнований свои прокаты показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 22 января Кубок Первого канала продолжится произвольными программами спорстменов.

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