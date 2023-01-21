Петросян: Загитовой очень подходит роль капитана. Рада, что попала к ней в команду

Российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о выступлении на Кубке Первого канала.



«Хочу выразить благодарность команде, которая поддерживает суперски, публике, которая энергична, громко аплодирует. Эмоции, естественно, пока только положительные. Вроде всем сегодня довольна.

Я считаю, Алине очень хорошо подходит роль капитана, потому что у неё хорошо получается подбодрить команду, чтобы поднять дух. Я рада, что попала к ней в команду», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.