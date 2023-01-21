Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео падения Зининой на Кубке Первого канала, после которого она не смогла сама подняться

Видео падения Зининой на Кубке Первого канала, после которого она не смогла сама подняться
Комментарии

Российская фигуристка Анастасия Зинина упала с лутца на Кубке Первого канала. После падения она не смогла самостоятельно подняться. Спортсменке помогла врачебная бригада.

Полная трансляция Кубка Первого канала доступна в Okko.

По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.

21 января на Кубке Первого канала выступили спортивные пары, мужчины и женщины с короткими программами. Также вне соревнований свои прокаты показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 22 января Кубок Первого канала продолжится произвольными программами спорстменов.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.

«Я не согласна! Мой спортсмен старался». Команду Загитовой оштрафовали — Алина негодует! «Я не согласна! Мой спортсмен старался». Команду Загитовой оштрафовали — Алина негодует!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023