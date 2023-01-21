Видео падения Зининой на Кубке Первого канала, после которого она не смогла сама подняться

Российская фигуристка Анастасия Зинина упала с лутца на Кубке Первого канала. После падения она не смогла самостоятельно подняться. Спортсменке помогла врачебная бригада.

Полная трансляция Кубка Первого канала доступна в Okko.

По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.



21 января на Кубке Первого канала выступили спортивные пары, мужчины и женщины с короткими программами. Также вне соревнований свои прокаты показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 22 января Кубок Первого канала продолжится произвольными программами спорстменов.



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