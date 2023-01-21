Муравьёва оценила своё выступление на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление на Кубке Первого канала.

«Я очень рада, что у меня есть возможность здесь выступать. Эмоции непередаваемые. Что в голове — это уже моё дело. Я пока первая? Я рада. Буду настраиваться на завтрашний прокат.



Команда у нас великолепная, мы все очень дружим, друг друга поддерживаем. Я сидела смотрела пар, мужчин, поддерживала и одновременно настраивалась на свой прокат. Старалась сильно эмоции не выплёскивать, чтоб силы остались на свой прокат. Команда очень хорошо поддерживает, я им очень благодарна. Сильнее волнуюсь, наверное, за себя. Всё-таки, когда выходишь на свой прокат, у тебя другое ощущение», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Софья Муравьева, выступающая на Кубке Первого канала за команду Камилы Валиевой «Нас не догонят», во время проката сделала тройной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

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