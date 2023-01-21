Муравьёва ответила на вопрос, как ей удалось добиться прогресса в короткой программе

Российская фигуристка Софья Муравьёва ответила на вопрос, как ей удалось добиться прогресса в короткой программе.

«Это грамотная работа, тренировки. Евгений Викторович очень хорошо подбирает тренировочный процесс под спортсмена. Если что-то на одной тренировке не идёт, то мы не зацикливаемся и продолжаем работу над чем-то другим, что тоже очень важно», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Софья Муравьева, выступающая на Кубке Первого канала за команду Камилы Валиевой «Нас не догонят», во время проката сделала тройной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

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