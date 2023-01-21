Муравьёва — о главной роли в «Лебедином озере»: очень благодарна за такую возможность

Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала об участии в ледовом шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Лебединое озеро».
«Главная роль в «Лебедином озере»? Я познакомилась с многими людьми, с Сергеем Филиным — он просто великолепный человек, даже не знаю, как его описать. Он очень жизнерадостный, мне было очень приятно с ним работать. За время шоу я больше поверила в себя, раскрепостилась, прочувствовала боль Белого лебедя, и мне как-то даже стало поспокойнее кататься. Я очень благодарна Евгению Викторовичу и Яне Александровне, что они мне дали такую возможность — исполнить главную роль», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.
- 21 января 2023
-
22:36
-
22:30
-
22:21
-
22:08
-
21:55
-
21:49
-
21:41
-
21:33
-
21:17
-
21:10
-
20:56
-
20:53
-
20:35
-
20:34
-
20:21
-
20:12
-
20:06
-
20:06
-
19:54
-
19:31
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:41
-
18:19
-
17:22
-
17:17
-
14:50
-
14:32
-
13:32
-
13:23
-
11:06
-
10:57
-
09:00
- 20 января 2023
-
23:29