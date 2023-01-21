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Муравьёва — о главной роли в «Лебедином озере»: очень благодарна за такую возможность

Муравьёва — о главной роли в «Лебедином озере»: очень благодарна за такую возможность
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Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала об участии в ледовом шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Лебединое озеро».

«Главная роль в «Лебедином озере»? Я познакомилась с многими людьми, с Сергеем Филиным — он просто великолепный человек, даже не знаю, как его описать. Он очень жизнерадостный, мне было очень приятно с ним работать. За время шоу я больше поверила в себя, раскрепостилась, прочувствовала боль Белого лебедя, и мне как-то даже стало поспокойнее кататься. Я очень благодарна Евгению Викторовичу и Яне Александровне, что они мне дали такую возможность — исполнить главную роль», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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