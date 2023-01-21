Видео короткой программы Софьи Муравьёвой на Кубке Первого канала

21 января на Кубке Первого канала выступили спортивные пары, мужчины и женщины с короткими программами. Также вне соревнований свои прокаты показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с короткой программой Софьи Муравьёвой на Кубке Первого канала.

Полная трансляция Кубка Первого канала доступна в Okko.

По итогам первого соревновательного дня команда Алины Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.