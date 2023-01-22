Кубок Первого канала, 2-й день: во сколько начнётся трансляция, где смотреть прямой эфир

21–22 января в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит традиционный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала — 2023. В соревнованиях принимают участие команды Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»).
Турнир транслируется на сайте Первого канала, а также на платформе Okko.
Расписание и трансляции Кубка Первого канала на второй соревновательный день
Воскресенье, 22 января. 16:30 — произвольные программы
Трансляции: 16.30 – Первый канал (сайт), с 16.50 – Первый канал (ТВ).
Состав участников:
Мужчины: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Ксения Гущина, Вероника Яметова, Алина Горбачёва, Софья Самоделкина.
Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.
Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.
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