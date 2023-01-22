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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
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Вайцеховская объяснила реакцию Загитовой на штраф её команды после травмы Зининой

Вайцеховская объяснила реакцию Загитовой на штраф её команды после травмы Зининой
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о реакции капитана «Красной машины» Алины Загитовой на решение организаторов аннулировать результат участника её команды, получившего наименьшую оценку, после травмы Анастасии Зининой из команды «Нас не догонят».

Загитова в эфире Первого канала не согласилась с таким решением организаторов, так как ей стало обидно за участника.

«В фильме Кроненберга «Мёртвая зона», снятом по одноимённому роману Стивена Кинга, есть сюжет: герой открывает стрельбу по кандидату в президенты США на встрече последнего с избирателями, тот, услышав первый выстрел, выхватывает маленького ребёнка из рук стоящей рядом женщины и прикрывается им как щитом. Снимок попадает в прессу, в связи с чем политическая карьера фигуранта мгновенно разлетается в хлам.

Аналогия возникла на фоне не слишком адекватной реакции Алины Загитовой на решение аннулировать наиболее слабый результат её команды после травмы Насти Зининой из команды-соперницы.

Получилось, прямо скажем, не слишком красиво, но осуждать Алину, попавшую сейчас под шквал критики, я бы точно не стала. Для того чтобы не растеряться в экстремальной ситуации, нужно обладать целым набором «взрослых» качеств: быстротой и чёткостью мышления, умением просчитывать ситуацию на несколько шагов вперёд, более солидным жизненным опытом, наконец.

На мой взгляд, реакция Загитовой была, скорее, шоковой. С одной стороны, она сама прекрасно понимала, что испытывает человек при подобных падениях, — в этом плане наблюдать за чужими травмами со стороны всегда бывает больнее и страшнее, нежели травмироваться самому. Особенно когда чужие травмы происходят, что называется, на расстоянии вытянутой руки.

С другой, думаю, у Алины сработало подсознательное желание защитить свою команду. Вот она и пыталась это сделать — как умеет», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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