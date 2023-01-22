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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Стал известен порядок выхода фигуристов во второй день Кубка Первого канала

Стал известен порядок выхода фигуристов во второй день Кубка Первого канала
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Сегодня, 22 января, будет разыгран Кубок Первого канала по фигурному катанию. Участники двух команд покажут произвольные программы. Стал известен порядок выхода фигуристов. Соревнования начинаются в 16:30 мск.

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольные программы
Спортивные пары

1. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Мужчины

1. Макар Игнатов.
2. Глеб Лутфуллин.
3. Андрей Мозалёв.
4. Артем Ковалёв.
5. Дмитрий Алиев.
6. Александр Самарин.
7. Евгений Семененко.
8. Петр Гуменник.

Женщины

1. Софья Самоделкина.
2. Алина Горбачёва.
3. Ксения Гущина.
4. Вероника Яметова.
5. Софья Муравьёва.
6. Аделия Петросян.
7. Елизавета Туктамышева.
8. Софья Акатьева.

После первого дня Кубка Первого канала (коротких программ) «Красная машина» выигрывает у «Нас не догонят» со счётом 745,68:738,31. Участница команды Валиевой Анастасия Зинина неудачно упала во время исполнения тройного лутца и не смогла завершить выступление. Чтобы уравнять шансы участников, организаторы вычли из суммы «Красной машины» оценку участника, набравшего наименьший балл. Сегодня в произвольной программе Зинину заменит Ксения Гущина.

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