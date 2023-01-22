Татьяна Тарасова высказалась о состоянии госпитализированного Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который вторую неделю находится в реанимации с пневмонией.
«Он простудился, у него воспаление лёгких, но присоединилась какая-то инфекция, которая вместе с этим даёт вот такие кошмарные последствия.
Хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать, надеемся на улучшения. Он сильный человек. Зажигаем свечи, молимся и думаем о нём», — сказала Тарасова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Фигурист находился в тяжёлом состоянии, и его в тот же день перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжёлой дыхательной недостаточности. Несколько дней назад стало известно, что Романа собираются отключить от ЭКМО, так как его состояние улучшилось.
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