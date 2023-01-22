Фото: очереди на вход во второй день Кубка Первого канала

Перед стартом второго соревновательного дня Кубка Первого канала перед «ЦСКА-Ареной» образовались огромные очереди на вход. Начало соревнований уже через 5 минут – в 16:30. А на улице ещё очень много желающих посмотреть соревнования.

UPD: в 16:40 соревнования уже начинаются, на льду разминаются спортивные пары, но зал ещё не заполнен, а очередь на улице меньше не стала. Работают всего два входа.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После первого дня Кубка Первого канала (коротких программ) «Красная Машина» выигрывает у «Нас не догонят» со счётом 745,68:738,31. Участница команды Валиевой Анастасия Зинина неудачно упала во время исполнения тройного лутца и не смогла завершить выступление. Чтобы уравнять шансы участников, организаторы вычли из суммы «Красной Машины» оценку участника, набравшего наименьший балл. Сегодня в произвольной программе Зинину заменит Ксения Гущина.

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