Елизавета Худайбердиева рассказала, как решали, быть ли танцам на Кубке Первого канала

Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, прокомментировала выступление на Кубке Первого канала.

Танцоры выступали вне конкурса с показательными номерами.

«Настроение шикарное. Насколько обидно, что не включили танцы в соревновательную часть? Обидно, но мы всё равно часть команды, мы всё равно присутствуем здесь, на этом шоу, болеем за своих ребят. Конечно, хотелось бы, наверное, выступить, но если приняли такое решение, значит, приняли.



Как выбирали, с каким номером будем выступать? Спортсмены — люди подневольные. Как сказали, так и сделали. Нам сразу сказали катать показательный. На самом деле, вторая часть показательного номера — это была изначальная музыка нашего короткого танца, но мы по своим причинам её поменяли. Но мы решили, раз уж она была подготовлена, то поставим ещё медленную часть. Так оно и родилось.



Нам ещё не сразу же всем сказали… Сначала говорили, что нас не будет вообще, потом сказали, что будем. Чуть ли не до последнего момента мы не знали, да или нет. Но мы готовились.



После Нового года нам сообщила Елена Анатольевна Чайковская, что танцоры не участвуют в Кубке Первого канала. Мы спокойненько расслабились, у меня первый раз в жизни были новогодние праздники, а не 2 января на лёд. Мы вышли, начали понемногу раскатываться и нам сказали, наверное, числа 10-го.



Можно ли фигуристам оливье? Конечно, можно. Я просто не люблю, поэтому не ем. Но на столе ольвье для семьи, конечно, стоит. Ещё селедка под шубой, родители мужа привезли с Сибири мясо лося и оленя. Ну и игристое, конечно же, для новогоднего настроения.



Новый год я почувствовала только в новогоднюю ночь. До этого у меня не было ещё (новогоднего настроения).



Стоит ли перенести ЧР на конец сезона? Нет, упаси господь! В таком напряжении быть до конца сезона… Всё равно вторая половина сезона будто бы чуть-чуть поспокойнее. Конечно, это связано с тем, что ты в форме и накатал уже всё. Но в любом случае даже при наличии Олимпиады, ЧЕ, и ЧМ все говорят, что ЧР — самый ответственный турнир. У танцоров может не так, но одиночники… Ещё в сборную нужно попасть, потому что от этого зависит финансирование следующего сезона. Поэтому это всегда напряжённо. И когда ты выступил на ЧР, ты со спокойной душой идёшь в новогодние праздники.



Нашей команде досталось в соцсетях? Я последнее время вообще не читаю соцсети. Ангелополу пришлось защищать команду? Для Валеры это первый Кубок Первого канала, он просто ещё не чувствовал, что такое капитан Алина Загитова. Я тоже была два года назад в таком же восторге. Считаю, что Алина шикарный капитан. Валера просто высказал своё мнение», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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