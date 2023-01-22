Шанаева: как спортсмены прекрасно понимаем Зинину

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Павлом Дроздом вне соревновательного зачёта на Кубке Первого канала в Москве, описала эмоции от участия в турнире, а также рассказала, как на команде отразился инцидент с травмой Анастасии Зининой.

«Эмоции замечательные. Мы никогда не выступали с Пашей в команднике и то, что можно сидеть так рядом со льдом, перед тобой прыгают… Это очень эмоционально заряжает. Ты очень переживаешь за своих спортсменов.



Как инцидент с Зининой отразился на настроении команды? Конечно, мы за неё испугались. Когда Настя не могла встать, мы хотели туда ринуться, а потом поняли, что нельзя оставлять своё место, поэтому просто звали доктора, чтобы он как можно быстрее к ней прибежал. Переживали, сразу же написали ей слова поддержки, ждали её. Желаем ей здоровья. О том, что перелома у Насти нет, мы узнали ещё вчера, она была на связи. Но ушиб сильный был, в целом как спортсмены прекрасно её понимаем.

Новый член команды? Мы в неё верим, мы её будем поддерживать. Пожелаем ей удачи», — передаёт слова Шанаевой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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