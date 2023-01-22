Бойкова: четверные элементы не отработаны так, чтобы их можно было вставлять в программу

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о своём выступлении на Кубке Первого канала. Спортсмены стали первыми в произвольной программе.

«Мы очень хотим развиваться. Пока четверные элементы не отработаны до такой степени, чтобы их можно было вставлять в программу и не терять на этом, например, как это было на чемпионате России по прыжкам, где выгоднее было сделать тройной подкрут. Пока до такой степени не наработаны четверные, мы решили поменять каскад, попробовать свои силы, тем более что, честно сказать, этот каскад проще, чем три-ойлер-три», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



«Правила изменили, и мы под них подстраиваемся, тем более что баллы идут в сторону упрощения. Давайте будем честны, сальхов-ойлер-сальхов сделать намного сложнее, чем прыгнуть каскад с двумя акселями», — отметил Козловский.



«Единственное, что для парного катания сложно — подстроить три прыжка и вспомнить с юниорских времён двойной аксель, потому что мы его не тренируем, понятное дело», — добавила Бойкова.



«Последний раз двойной аксель я прыгал, кажется, пять лет назад. Мне хватило двух попыток, чтоб его вспомнить. Если есть возможность усложнить техническую часть, при этом слегка как бы упростить, то почему бы это не сделать?» — сказал Козловский.



«Есть ли чемпионат Петербурга в планах? Да. Нам сказали выступать», — сказала Бойкова.



«Показать чистые программы — план такой», — отметил Козловский.

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