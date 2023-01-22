«Она работает мотиватором». Шанаева — о роли Валиевой как капитана команды

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Павлом Дроздом вне соревновательного зачёта на Кубке Первого канала в Москве, рассказала, как относится к тому, что танцоры выступают вне зачёта, поблагодарила болельщиков за поддержку и раскрыла роль Камилы Валиевой как капитана команды.

«Как отнеслась к тому, что танцоры вне зачёта? Мы на Кубке Первого канала ещё ни разу не выступали, поэтому у нас всё равно положительные эмоции.



Промежуточный результат? Ребята наши молодцы, мы за них болели. Сегодня готовились, речёвки тренировали, чтобы всё было не хуже, чем у наших болельщиков. Они большие молодцы, мы были в приятном восторге от того, как чётко они кричат речёвки. Это оказалось не так просто, как мы думали. Хочется сказать им большое спасибо за поддержку. Сегодня произвольная, будем надеяться.



Какая роль у Камилы как у капитана? Она мотиватором работает. Это очень сложно, на неё очень многое обрушилось как на капитана: придумать название команды, организовать трибуны, всё это украсить, всё это убрать. Она большая молодец, и за ней легко идти», — передаёт слова Шанаевой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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