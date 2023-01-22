«Она работает мотиватором». Шанаева — о роли Валиевой как капитана команды

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Павлом Дроздом вне соревновательного зачёта на Кубке Первого канала в Москве, рассказала, как относится к тому, что танцоры выступают вне зачёта, поблагодарила болельщиков за поддержку и раскрыла роль Камилы Валиевой как капитана команды.
«Как отнеслась к тому, что танцоры вне зачёта? Мы на Кубке Первого канала ещё ни разу не выступали, поэтому у нас всё равно положительные эмоции.
Промежуточный результат? Ребята наши молодцы, мы за них болели. Сегодня готовились, речёвки тренировали, чтобы всё было не хуже, чем у наших болельщиков. Они большие молодцы, мы были в приятном восторге от того, как чётко они кричат речёвки. Это оказалось не так просто, как мы думали. Хочется сказать им большое спасибо за поддержку. Сегодня произвольная, будем надеяться.
Какая роль у Камилы как у капитана? Она мотиватором работает. Это очень сложно, на неё очень многое обрушилось как на капитана: придумать название команды, организовать трибуны, всё это украсить, всё это убрать. Она большая молодец, и за ней легко идти», — передаёт слова Шанаевой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.
- 22 января 2023
-
18:01
-
17:57
-
17:55
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:51
-
16:28
-
13:41
-
12:53
-
12:22
-
11:23
-
09:35
-
09:00
-
02:05
- 21 января 2023
-
23:47
-
22:36
-
22:30
-
22:21
-
22:08
-
21:55
-
21:49
-
21:41
-
21:33
-
21:17
-
21:10
-
20:56
-
20:53
-
20:35
-
20:34
-
20:21
-
20:12