Видео произвольной программы Глеба Лутфуллина с четырьмя четверными на КПК

На проходящем в Москве Кубке Первого канала по фигурному катанию завершились соревнования в произвольной программе у мужчин-одиночников. Победу в них одержал Дмитрий Алиев, который выступает за команду Олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«Чемпионат» предлагает посмотреть выступление чемпиона России 2021 года среди юниоров Глеба Лутфуллина. В произвольной программе он показал пятый результат — 170,60 балла.

На турнире Лутфуллин представляет команду Олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Красная Машина».

22 января на Кубке Первого канала выступают спортивные пары, мужчины и женщины с произвольными программами.

Полная трансляция Кубка Первого канала доступна в Okko.