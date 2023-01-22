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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
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16:30 Мск
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Видео произвольной программы Глеба Лутфуллина с четырьмя четверными на КПК

Видео произвольной программы Глеба Лутфуллина с четырьмя четверными на КПК
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На проходящем в Москве Кубке Первого канала по фигурному катанию завершились соревнования в произвольной программе у мужчин-одиночников. Победу в них одержал Дмитрий Алиев, который выступает за команду Олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«Чемпионат» предлагает посмотреть выступление чемпиона России 2021 года среди юниоров Глеба Лутфуллина. В произвольной программе он показал пятый результат — 170,60 балла.

На турнире Лутфуллин представляет команду Олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Красная Машина».

22 января на Кубке Первого канала выступают спортивные пары, мужчины и женщины с произвольными программами.

Полная трансляция Кубка Первого канала доступна в Okko.

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